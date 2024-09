«Eesti Kergejõustikuliit ei ole ühelgi moel piiranud Karmen Bruusi treenimist või võistlemist, talle on väljastatud alaliidu litsents ja teda on lähetatud tiitlivõistlustele, kuhu sportlasel on olnud võimalik kvalifitseeruda,» selgitas EKJLi peasekretär Sirje Lippe Postimehele antud usutluses.