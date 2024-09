Reali peatreener on tippründaja osas juba alla andnud

Vinicius jr on seitsme mänguga Hispaania liigas kogunud kolm kollast kaarti. Need kõik on tulnud kohtunikuga vaidlemise pärast, mitte jõhkrate vigade eest. Hispaania ajaleht «Sport» teatab, et Ancelotti on Viniciuse osas juba löönud käega.

Nähtavasti ei taha Vinicius oma arvamust kunagi vaka all hoida. Ning seda ka ilmselt vestlustes Ancelottiga. Väidetavalt on treener omavahelises vestluses teatanud Viniciusele, et niimoodi asjad jätkuda ei saa. Kuid see on kõlanud kui kurtidele kõrvadele, sest tundub, et brasiillane ei hooli oma treeneri muredest.