Tattar oli lähedal needuse murdmisele, kuid... «See on südantlõhestav.»

Avapäeva lõpetas Tattar neljandana, kuid teise päevaga tõusis ta võistluste liidriks. Kui ka kolmanda päeva järel leidis eestlanna nime protokolli ülemiselt realt, näis reaalne, et tal õnnestub esimest korda karjääris MVP Openil võidutseda ja sealne needus murda - tegemist on nimelt ainsa turniiriga, kus Tattar on osalenud, ent mida pole (veel) kordagi võitnud.

Ent Isand Saatus tahtis teisiti: kui veel kaks rada enne lõppu edestas Tattar (-19) lähimat rivaali Missy Ghannonit (-17) kahe viskega, siis lõpuks jäi peale just ameeriklane (-18 vs. Tattari -16).

«Näib, et jätkan oma teiste kohtade traditsiooni siin Maple Hillis,» kirjutas sel võistlusel koguni neljandat puhku teise kohaga leppima pidanud Tattar ühismeediasse. «Võit oli taas väga lähedal, kuid 18. rajal tehtud valearvestuse tõttu libises see käest.»

«Kui üdini aus olen, siis tundsin, et mu lähivisked olid terve raundi veidi ebalevad ning lõpuks maksiski see mulle kätte. Nagu ka pärast eelmist võistlust ütlesin: olla võidule nii lähedal, kuid näha seejärel, kuidas see saamata jääb, on iga sportlase jaoks südantlõhestav. Minagi pole siinkohal mingi erand.

Kokkuvõttes olen siiski selle kogemuse üle tänulik, nagu ka järjekordse hooaja üle. Korjasin mitmeid võite ja platseerusin hooaja kokkuvõttes kolmandaks, hoolimata sellest, et ma ei saanud vigastuspausist tulenevalt kõikidest etappidest osa võtta.

Soovin tänada kõiki, kes mind toetavad ja olen ka üldiselt discgolf'ile tänulik, et mul on võimalik elada oma unistuste elu ja maailmas ringi reisida. Olen selle eest igavesti tänulik,» kirjutas Tattar ning andis mõista, et teda ootavad tänavu ees veel kaks võistlust.