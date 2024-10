My Relander ja Expert sõitsid Eesti noorte inspireerimise nimel maha 2000 km

Kes Unibet Arena kõrvale rajatud tallides ringi liigub, saab My Relanderi esindushobuse Experti juurde jõudes täna ukse kõrval rippuvale Pariisi olümpia maskotile kohe aru, et tegu on olümpiahobusega.

Reedel Unibet Arenal alanud ratsutamisvõistlus Tallinn International Horse Show on Eesti ratsaspordiaasta hittsündmus. Kohal on enam-vähem kõik kodused tegijad, sest see on koht, kus kõik väga tahavad kohal olla.