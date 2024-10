OTSEÜLEKANNE Liikumiskonverents: Kaljulaid, Teigamägi ja Sõõrumaa viimast korda vastamisi

"Kuigi Eestis on loodud juba päris mitmekesised võimalused igapäevaseks füüsilise liikumise harrastamiseks, ei tee seda uuringute kohaselt üle poolte Eesti elanikest siiski veel piisavalt. Ülemäärase kehakaaluga on iga teine täiskasvanu ning ka vaimse tervise probleemide küüsis on aina rohkem inimesi, samas on just liikumine kõige odavam ja kättesaadavam viis füüsilise ja vaimse tervise tugevdamiseks," sõnab Liikumisharrastuse kompetentsikeskuse juht Alo Lõoke.