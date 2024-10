Sildaru rääkis saates, et alguses oli filmi fookuseks Kelly kui imelaps, aga kui Lõhmus temaga ühendust võttis, polnud enam sama tunne. «Ebaõiglane oleks olnud sellel lool välja tulla, see oli justkui vale. Sealt tuli minu soov, et võiks sõnumi või mõtte filmis ümber mängida,» sõnas ta. «Suhted isaga olid läinud keeruliseks. Ta polnud enam mu treener. Kui seal filmis tundus alguses kõik hästi tore, siis reaalsuses see polnud nii.»

Film on juba enne esilinastumist tekitanud palju kõlapinda. Segastest suhetest, rahast ja paljust muust koosnev sasipundar sai õli tulle eelmisel nädalal, kui Kelly Sildaru avas «Õhtu!» saates oma peagi linastuva filmi telgitaguseid. Venna Henry arvates on õde ületanud igasugused piirid ja ta tegi eile sotsiaalmeediasse postituse.

«Kuidas saab meie väikeses Eestis nii minna, et üks natuke hullumeelne suusapere, nagu me seda üle kümne aasta koos olime ja koos ümber maailma ühest laagrist ja võistlustelt uudishimuga järgmistesse laagritesse ja võistlustele sõitsime, oleme jõudnud lõpututesse kohtuvaidlustesse, oleme arusaamatutes kriminaalasjades, kus mõnes on kahtlustatavateks hoopis olnud minu ja Kelly vanavanemad?» kirjutas Henry sotsiaalmeediapostituses.

Tema sõnutsi peitub õe värskes dokumentaalfilmis valesid. Need puudutavat nii isast treeneri Tõnis Sildaru võtteid kui ka vanavanematega seotud nüansse.

Kelly vastas täna «Telehommikus», et suhted venna ja isaga pole muutunud ning postitus oli talle ootuspärane. «Nad pole ise filmi näinud ja ei tea, mis seal on. See hirmutab neid, sellest sai ka see postitus alguse. Minu arvates on alatu teha selle kohta konkreetseid väljaütlemisi, kui nad pole ise filmi näinud,» sõnas ta.

Septembri alguses naasis Kelly pikalt vigastuspausilt ning asus Uus-Meremaal võistlustulle ja sai seal MK-etapil 7. koha. Praegu keskendub ta kodumaal filmile. Novembris plaanib ta minna Austriasse treenima ja võistlema. «Mu vorm on parem kui kunagi varem,» lõpetas ta.