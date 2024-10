Kuidas ja miks jõudis Soome olümpialegend 32 aastaga Albertville'ist Keila hipodroomile?

Suusahüpped ja Soome kuuluvad kokku, sest nii mõnigi põhjanaabrite spordiajaloo uhkeim episood on sündinud just olümpiatrampliinidel. 1992 Albertville'is kaks suusahüppekulda võitnud 49-aastane Toni Nieminen naudib sügavas keskeas taas suurte võistluskiiruste pakutavat mõnu. Laupäeval tegi ta seda Keila külje all Tuulas.