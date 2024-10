OTSEBLOGI Kalev/Cramo rünnak takerdus, kuid vägeva kaitse toel võideti Prantsusmaal avapoolaeg suurelt

Enne mängu

Kalevlased on F-alagrupis ainus kaotuseta punt. Esimeses mänguringis saadi raskeim võit just selle sama tugeva Prantsusmaa tiimi üle. Edu tõi tugev kaitsemäng, 9. oktoobril hoiti Kalevi spordihallis Le Portel 63 punkti peal .

«Kui [Kristers] Zoriksi surve alla paned, siis pole neil veel väga muid lahendusi. Neil on suhteliselt noored ameeriklased. Nende nõrkus on, et kui plaan A ära võtta, siis plaan B on individuaalne. Olime selleks valmis,» selgitas Kalevi pealik Heiko Rannula võidu järel.