TELEHOMMIK Mootorispordimängudel poodiumile tõusnud noor Eesti kardisõitja sihib vormel 1-te

Finaalsõit on järelvaadatav (algusega 3:40:00)

Korjus teenis FIA mootorispordimängudele kutse tänu edukale esinemisele Eestis: nimelt krooniti ta tänavu Mini-klassis Balti meistriks. Eesti meistrivõistlustel, tõsi, tuli tal leppida hõbemedaliga: tšempioniks krooniti kuue etapiga kuus punkti enam kogunud Nikita Ljubimov.

Järgmisel aastal tuleb Korjusel teha aga samm edasi ning istuda Rotax junior rooli. «Seal on eesmärk tulla Eesti meistriks, sest seda medalit mul ju veel pole. Pärast seda peaks tulema veel OK juunior, OK ja siis KZ ehk käikudega kart,» vuristas ta ette ka n-ö karjääriredeli, mille tipus troonib mõistagi see kõige-kõigem ehk vormel 1. «Prooviksin ikkagi sinna jõuda!»

Bennet Korjuse stiilinäide FIA mootorispordimängudelt. Foto: EAL / FIA

Kui see kõik on tulevikumuusika, siis põgusalt ka minevikust. Kuidas Korjus üldse kardispordile sõrme andis? «Käisin kolmeaastaselt ühel kardivõistlusel, kus ütlesin tiimipealikule, et tahan ka sõita. Ta ütles, et kui saan viieseks, siis saan oma kardi. Ja saingi!» kruttis paralleelselt ka sulgpalli harrastav noorsand ajaratast veidi tagasi.

Kuigi kardisport on tema suurim armastus, mattes suviti enda alla terveid nädalavahetusi, ei keerle Korjuse elu ainult ümber selle. «Meil on kodus reegel, et kui kooliasjad pole korras, siis karti sõita ei saa,» annab ta mõista, et õppeasjades on ta kenasti ree peal. Isegi kui peab puudumistest tulenevalt aeg-ajalt midagi järele vastama.