Kohatu Halloweeni kostüüm sai jalgpallikohtunikule saatuslikuks

«See kostüümivalik oli kohatu, tundetu ja isegi solvav,» sõnasid nad oma teates, kuid lisasid, et tegemist on siiski ajutise meetmega. Kui pikast keelust siiski jutt, nad ei täpsustatud.

«Leigh on praeguseks mõistnud, kui kohatu tema kostüüm oli. Me toetame teda teel tagasi jalgpalliväljakule,» sõnas AFLi kohtunikeosakonna juht Stephen McBurney ning lisas, et muidu on Haussen olnud plekitu kohtunik.