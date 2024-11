Henn kutsus koondisesse üllatusmehe: kui pole jutu- vaid tegudemees, on kõik võimalik

«Rääkisin esmaspäeval Arturiga. Oli lootus, et ta alustab sel nädalal klubi juures meeskonnaga treenimist, aga hüppeliiges pole veel piisavalt paranenud. Esialgne prognoos oli, et ta võib väljas olla neli kuni kuus nädalat, see liikus edasi kuue nädala peale. Käidiga sama, et kui ta saakski esimeseks mänguks terveks, oleks risk liiga suur. Rauno oli küll nädalavahetusel Premium liigas pingil, aga ta pole enda sõnul rahvusvaheliseks jalgpalliks veel valmis,» rääkis Henn pressikonverentsil.