Eesti spordidokumentaal «Kaks südant» osaleb Ameerikas rahvusvahelisel filmifestivalil

Filmi režissööri Steiv Silma sõnul on rahvusvahelise festivali kutse filmi tegijatele suureks üllatuseks ja ka tunnustuseks. «On harukordne, et Eestis toodetud spordidokumentaal sellist tähelepanu pälvib alates ootamatust publikuedust kodumaistes kinodes kuni nüüd selle festivalikutseni välja. Üllatuse pooleks võib kindlasti lugeda seda, et huvi filmi näitamiseks tuli just nimelt Ühendriikidest, läbi sealse hobutelekanali. Meie poolt oli tarvis vaid paberid korda saada,» rääkis Silm.