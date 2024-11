OTSEÜLEKANNE Eesti võrkpalliklubid jahivad eurosarjas kohta 16 parema seas

Enne mänge

«Avamängus oli vastasel üks põhinurgaründaja puudu ja see mõjutas nende esitust. Me suutsime asju nii hoida, ent nad servi väga hästi kätte ei saanud ja püüame ka korduskohtumises sama teha. Aga kindlasti on nad kodus paremad, kui üks mees veel juures ka on, võib see nende olekut platsil samuti muuta. Kindlasti peame kõvasti keskendumist hoidma ja keskenduma igale punktile,» sõnas Toobal.