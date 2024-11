Tänak enne laupäeva viimast katset: kõige tähtsam on võistkondlik tiitel

Tänak ütles meediaalas pärast 22,79 km pikka Ena katset, et seni on kõik läinud plaanipäraselt. «Ralli on olnud raske, aga oleme sõitnud kiiremini kui Elfyn. Eriti just teisel ringil, sest ta tuli avaringil meile lähemale, aga suutsime vahet taas kasvatada,» sõnas ta.