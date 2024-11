Eesti karditalent võitis võistluse, kust on tuule tiibadesse saanud Verstappen ja Leclerc

«Teadsin, et sõbral on seda võitu vaja, et Final Cupi esikoht võtta, ja olin teda valmis uuesti mööda laskma, kuid rajaäärne info jõudis õigel ajal minuni ja lasin samas tempos edasi. See sõit oli mul BabyRace'i meeskonnas viimane ning võiduga lõpetada on mega hea tunne. Saime veel kolmikvõidu ja seda ka hooaja kokkuvõttes,» lisas Tamm.

Lisaks etapivõidule kindlustas hea sõiduga Tamm endale WSK Final Cupi üldarvestuse poodiumi. Hooaeg pole aga noore karditalendi jaoks veel lõppenud. «Detsembri esimesel nädalal sõidame Araabia Ühendemiraatidesse, kus Al Forsani rajal toimub Champions of the Future hooaja viimane osavõistlus. Esikohta seal ei püüa, aga teisest neljandani on kõik veel lahtine ehk palju puhata ei saa. Sealsed sõidud saavad olema mul Mini klassis viimased,» ütles Tamm, kes hakkab järgmisel aastal sõitma OK Juniori klassis.

Champions of the Future viimased finaalid sõidetakse 3. ja 4. detsembril ehk nädala sees. Kuna sarja promotsiooniga on seotud ka F1, siis võistlusnädal on seekord otseselt kuningliku sarjaga samas rütmis. Nimelt toimub F1 ja ka F2 hooaja viimane etapp samuti ju Abu Dhabis. Ehk juttude põhjal on kardiraja äärde tulemas nii mõnedki tähtsad ninad.