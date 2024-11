Tipprattur Mihkel Räim tuntusest Aasia: seal läks asi ikka päris hulluks

31-aastane Mihkel Räim on seadnud endale suureks eesmärgiks edendada rattakultuuri Eestis ja tuua Aasia tiim Quick Pro kodumaale, et noored ratturid saaksid koduriigis trenni teha. «Esialgu võistlesime Mongoolia lipu all, ja tiimi kõige kõvemad vennad olime meie: Martin Laas, Gleb Karpenko, Oskar Nisu ja mina,» kirjeldab Räim.

«See oli isegi veidi kummaline – kui läksime Hiinasse või isegi Tour de France’ile võistlema, siis öeldi, et eesti poisid, aga Mongoolia meeskond. Eestis saadakse aru, et see on bürokraatiline tegu ja me sõidame Mongoolia lipu all, aga Aasias mõeldakse, et me olemegi Mongooliast pärit,» räägib Räim.

Mongoolia profiratturite tiimijuht on hiinlane, keda Eesti poisid kutsuvad Toomaseks. «Toomas on nõus tulema Eesti lipu alla. Talle meeldib Euroopa ja ka Eesti, kuigi ta pole siin veel käinud,» räägib Räim.

Murekoht: finantsid. «Euroopas jääb nii palju asju raha taha,» tõdeb Mihkel. «Aasia pluss on see, et sind lennutatakse kohale, hotellid ja sponsorautod korraldatakse sinu eest. Siiski soovime väga, et Eesti tiim saaks Euroopas tegutseda, aga hetkel puuduvad selleks võimalused.»

Räime sõnul on tiimi toimetulemiseks vaja eelarvet umbes 200 000 dollari väärtuses. «Hetkel tuleb enamus meie eelarvest rattatootjalt Quick Pro, tänu kellele me üldse eksisteerime,» märgib ta.