OTSEBLOGI Kas Ilves suudab hüppevõistlusega MK-etapil poodiumile tõusta?

Enne võistlust

Luuga on õnneks korras. Täpset probleemi veel ei tea. Pöial on suht katki ja väga liikuda ei taha. Kui oleks luu katki, oleks väga halvasti. Põhimõtteliselt saan võistelda, aga on vaja lahendusi leida. Homme hommikul on olukord selgem.»