CORNER 1 Rahvarallist Uskumatu Võidusõiduni ehk Vestlus hobivõidusõitjatega

Kes on need inimesed, kes seal kihutavad ja milline teekond tuleb läbi teha, et seal starti jõuda? Seda vastust aitavad saates avameelselt lahata kaks põnevat isikut, kes mõlemad pooleteise aastaga pea ees kahte Eesti populaarseimasse hobivõidusõidusarja hüpanud – Uskumatu Võidusõidu raames DD2 võistluskardiga kihutav Liis Elts ja Rahvarallis tagaveoliste klassis oma BMW-l ralliteid avastav Peeter Kask.