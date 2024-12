OTSEBLOGI Kalev/Cramo jätkab eurosarja mänguga PAOKi vastu, õhus on mitu küsimärki

Kalevil on enne mängu PAOKiga õhus mitu küsimärki. Viimases Eesti-Läti liiga mängus Riia Zelliga tuli vastu võtta mitte ainult 70:84 kaotus, vaid taas üheks põhitegijaks kerkinud Hugo Toom vigastas uuesti põlve. Juba kolmandat korda. MRT-uuringu tulemus peaks selguma täna.

Lisaks olid koondiseakna eel jalahädade küüsis Severi Kaukiainen ja Tanel Kurbas, kumbki ei mänginud Zelligi vastu. Ent nad on naasnud treeningutele ja loodetavasti saavad meeskonda aidata täna.

PAOKi näol on tegemist ühtlase võistkonnaga, kus tegijate seas on ka rida ameeriklasi. Kreeklastest on tänavu eurosarjas keskmiselt üle 10 punkti mängus kogunud 33-aastane ekskoondislane Dimitrios Katsivelis.