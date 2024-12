Mercedese F1-bossilt auhinda vastu võtnud Eesti ringrajatalent: hapnik sai sel hetkel otsa

See oli hetk, mida Tamm nii pea ei unusta. «See tunne, kui sulle ulatab karika F1 tiimipealik... see on selline hapnik-saab-otsa-olukord. Olin vist isegi veidi kohmetu seal,» meenutas ta.

Nõnda sai läbi ka Tamme Mini-klassi karjäär ja uuel hooajal astub ta sammu edasi, liikudes OK Junior klassi. «Alustan esimesi treeninguid juba uuel nädalal siinsamas Abu Dhabis. Meil on mõne etapiga siin head kontaktid tekkinud ning saan ühe kohaliku tiimiga koostööd teha ja OK klassi karti proovida. Täpne kalender on veel paika panemata, aga WSK sari on ilmselt esmatähtis,» lisas ta.

Lisaks Tammele osalesid eestlastest Champions of the Future sarjas veel Mark Martin Loomets ja Sebastian Kirss (mõlemad Minid) ning Kristian Ebras (OK-N Junior).

Loomets ja Kirss olid 56 osalejaga Mini sarjas kokkuvõttes vastavalt 17. ja 35. «Emotsioone jagus igasse sõitu. Minul selliste võistluste kogemus puudub. Ebaõnne oli ka, aga kui mõelda, et kokku oli meie klassis üle maailma 56 sõitjat ja mina kohal 17. Arvan, et see on okei,» sõnas Kirss.

Ebras, kes sai osaleda vaid kolmel etapil positsioneerus 48 võistleja seas 40. kohale.