TÄNA Laskesuusatajate uus võimalus: kas Ermits sähvatab taas, millises seisus on Tomingas?

Enne võistlust:

«Mis iganes see probleem poleks, vaja on leida värskust ja särtsu. Seda me viimastel Kontiolahti päevadel taga ajada püüdsime,» sõnas võistlused treeningutega asendanud Tomingas, kes tegi nädala alguseks igaks petteks ka vereanalüüsid.