EELVAADE Kas Bigbank jätab karika Tartusse või võtab Pärnu selle endaga kaasa?

«Trennis värinat pole olnud ja pigem võetakse rahulikult. Isegi lõbusam on olnud kui tavaliselt ja tundub, et meeskond on enesekindel. Eks ka Pärnul on sellised autoriteetsed ja enesekindlad mängumehed nagu Teppan ja Raadik, kes on ka väga emotsionaalsed ning selliste kooslustega võib mäng väga tuliseks minna. See annab finaalile ainult vürtsi juurde,» sõnas Juhkami.

Peatreener Vassiljev asus Pärnu tüüri juurde sel aastal. Ta ei tea, kui oluline on Pärnu jaoks karikavõit. «Kuna ma olen piisavalt vähe siin linnas ja tiimis tööl olnud, pole ma kõige parem inimene sellele vastamaks. Selge see, ammu pole miskit võidetud ja kindlasti oleks see väga oluline,» sõnas ta Postimehele.

Tartu peatreener Alar Rikberg tõdes, et viimase kolme aasta edu neile lisapinget ei tekita. «Nii mina kui ka kõik mängijad saavad aru, et see ei ole tavaline reamäng, see on tiitli peale. Mis teeb asja raskesti planeeritavaks või ennustatavaks on see, et kõik mängitakse ühe mänguga välja.

Mõlemad tiimid teevad oma parima valmistumise, aga milline mäng reaalselt välja hakkab nägema, kuidas mõlemal pool võrku ühel või teisel mehel mäng jooksma läheb, sõltubki konkreetselt sellest ühe päevast. Nagu finaalides ikka, võib oodata rohkem närvilisust, võib olla isegi tavapärasest rohkem. See annab mängule võlu. Samas ma kahtlen, kas keegi julgeb väga selgelt ette plaanida, mis seal toimuma hakkab.»

Enne meeste finaali selgitavad kell 13.00 ka naised Eesti karikavõitja, kui finaalis lähevad vastamisi Rae Spordikool/VIASTON ja tiitlikaitsja TalTech/Macta Beauty.