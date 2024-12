TÄNA Teist MM-medalit jahtiv Jefimova edenes hõlpsa vaevaga poolfinaali

Enne võistlust:

«Eneliga pole meil nüüdseks enam lihtsalt osalemisrõõmu vaja. Ujume neid asju, kus on medalivariandid. 50 meetri rinnuliujumises on põhikonkurendid jällegi ameeriklanna Lily King ja hiinlanna Qianting Tang. Lisaks võib-olla 100 m finaalist välja jäänud Benedetta Pilato ​ja Rūta Meilutytė​. Usun, et viie naise vahel need kolm medalit jaotatakse. Eneli on kindlasti üks nõudlejaist,» sõnas juhendaja.​