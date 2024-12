President Kaljulaidi sõnul on Riisalo EOK-tegemistesse kaasatud lühiajaliselt, kolmeks kuuks ja seda rahvusvahelise koostöö eesmärkidega.

«Tegemist on inimesega, kes suudab jõuda lähedale otsustajatele päris mitmetes maailmades. Mul on see kogemus varasemast ametist olemas,» viitas Kaljulaid aastatele 2016-2021, mil Riisalo töötas Vabariigi Presidendi Kantselei direktorina.