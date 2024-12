FOTO Asmer ja Räikkönen hakkavad kardiradadel mõõtu võtma

Nii said üle mitmete aastate kokku tiimikaaslased kardisõidupäevilt Belgia PDB Racingust. F1 maailmameister Kimi Räikkönen ja Marko Asmer​ kuulusid samasse kardimeeskonda 1999. aastal, kuid nüüd on nende pojad pürgimas kardimaailma tippu.

Rocca al Mare Kooli õpilane Aston Asmer on 11-aastane. Võistlusklassiks saab 2025. aastal olema OK Junior, mis on juba tunduvalt kiirem klass, kui senine Mini. Põhirõhk pannakse WSK-sarjale, mille võistlused toimuvad peamiselt Itaalias. Kaasa tehakse ka Eesti, Soome ja Rootsi meistrivõistlustel, seda Team-O Racingus, kus eestvedajaks suurte kogemustega Timo Raudsik.

Marko Asmer: «2001. aastal sõitsin Ward Racingus ka mina. Ja just sealt jõudsin Tony Karti tehasemeeskonda. Sel aastal toimus Astonil ikka väga kiire areng. Ja mis kõige tähtsam, kiirus on tohutult kasvanud. Eks sel kahepäevasel testil toimus samuti suur hüpe. OK Junior on ka kiire kart ja ametlikult saab ta sellega sõitma hakata alles kevadel, kui 12-aastane. Eks esialgu korjame kogemusi, nii Eestis kui Soomes, et siis juba Itaalia sarjas head kiirust näidata.»