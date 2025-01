Enne mängu

Ilmselt võib öelda, et Eesti esiklubi on kõige raskema perioodi seljatanud. Viimases, 11. detsembril Dijonis peetud eurosarja mängus oli peatreeneri Heiko Rannula käsutuses üheksa, jõulude järel Rapla Utilitase vastu vaid seitse tervet meest. Nüüd on seis etem.