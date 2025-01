TÄNA Kuidas läheb Artti Aigrol MK-etapil?

Enne võistlust

«Täna polnud ühtlased olud, mõned konkurendid said tugevama ja teised nõrgema tuule. Tehnilisel delegaadil on raske poomi paika panna kui tuul kõigub. Loodame, et olud on ülejäänud päevadel paremad. Homme üritan enda hüpet grammi võrra parandada. Lennumäel ei tasu suuri ampse võtta, võib terve pildi ära rikkuda,» lausus Aigro eile pressiteenistusele.