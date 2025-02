Cristiano Ronaldo palkas omale soomlasest abilise

See ei ole esimene kord, kui Rastas ja Ronaldo kokku puutuvad. Kui portugallane jõulupühade ajal Lapimaad külastas, kostitas Ronaldot hõrgutavate toidupaladega just Rastasele kuuluv North Pole Catering​.

«Oma 32-aastase karjääri jooksul olen kokanud igasugustele klientidele: kuningatele, presidentidele, diplomaatidele jne. Selline inimene, kes võiks osta raha eest mis tahes teenust ning kutsub just mind oma koju, näitab, et toidu kaudu on tekkinud mingi side. Vaatame, kuidas meil läheb. Luban, et hoiame Soome lippu kõrgel,» kirjutas Rastas sotsiaalmeedias.