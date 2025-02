Võimas sõit: Mariel Merlii Pulles jõudis MMil sprindis kindlalt veerandfinaali

Selgunud on veerandfinaalide koosseisud. Pulles valis koha neljandas sõidus, kus lisaks temale on veel Coletta Rydzek (Saksamaa, kvalifikatsiooni 9.), Jasmin Kahara (Soome, 10.), Lotta Udnes Weng (Norra, 16.), Katerina Janatova (Tšehhi, 17.) ja Liliane Gagnon (Kanada, 18.). See on veerandfinaalide selgelt tasavägiseim sõidukoosseis.