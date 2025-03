Noor Eesti kardisportlane alustas «Tuleviku meistrite» hooaega võidukalt

Pühapäev kui Ameerika mäed

Teise etapi algus oli juba palju parem. Kvalifikatsioonist kaheksas tulemus andis teadmise, et eelsõitudes on võimalik kõrgetele kohtadele võidelda ja nii ka läks. Esimesest eelsõitust kaks kohta parandust ja tulemuseks kuues positsioon. Teise eelsõidu lõpetas Tamm küll neljandana, kuid taaskord oli kardil «nina sees» ja see tähendas viite karistussekundit. Teise sõidu lõpptulemus õnnetu 13.

Albert Tamm: «Kardireeglid näevad ette, et kui ninaplastik on peale sõitu paigast ära, siis oled ilmselgelt Sina see, kes on kedagi liiga palju surunud ning selle eest on ettenähtud ajaline karistus. Võistlusrivi on tihe ning need sekundid tähendavad tihti pea kümnekohalist kaotust.»