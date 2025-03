OTSEBLOGI Pulles ja Kaasiku viisid Eesti naiskonna tiimisprindis väga kindlalt finaali

Eesti naiskonda kuuluvad Mariel Merlii Pulles ja Keidy Kaasiku, kes MMi alguses peetud individuaalses vabatehnikasprindis said vastavalt 21. ja 34. koha.

Stardis on 27 naiskonda ning kvalifikatsioonis sõidetakse eraldi. Kõik naised läbivad ühe sprindiringi ja võistkonnaliikmete ajad liidetakse. Finaali pääseb 15 paremat võistkonda.

Eesti stardib numbri all 12. Nn esimeses ringis läheb rajale Pulles. Kui kõigi 27 võistkonna esimesed naised on ära sõitnud, on teiste numbrite kord - selles seltskonnas samuti 12-ndana stardib Kaasiku.