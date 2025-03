OTSEBLOGI Kergejõustiku EMi 3. päev: kas Erm küündib medalini? Nazarov sihib samuti (väga) kõrget kohta

«Novembris ja detsembris läks aega paranemiseks, selle tõttu lükkus sisehooaeg edasi. Mingid asjad jäid tegemata. See kajastub veidi ka tulemustes, aga seda toredam, et EMile peale sain. Nüüd olen täiesti terve, sellele enam ei mõtle.»

«Mingi imelik nohu on olnud. Päris nii värske ma ei ole, nagu tahaks olla. Aga medal on ikka eesmärk! Vaatame, mis saab,» pajatas Erm kolmapäeva õhtul.

Eelmisel sise-EMil pronksi teeninud Lillemets on mõõdukalt optimistlik. «Mul nohu pole, aga allergia on. Siin juba asjad õitsevad. Tuleb võtta rohtu, siis on kõik jälle hästi. Ilm on väga mõnus, ei tahakski koju tagasi minna. T-särgiga oli õues tore olla,» märkis Ermi treeningpartner ning lisas, et üldfüüsilise vormiga on kõik hästi.