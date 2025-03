Elu hoos olnud laskesuusataja on sunnitud hooajale enneaegselt joone alla tõmbama

Lehtonen näitas koondise liidriks kerkinud Suvi Minkkineni varjus tänavu oma parimaid esitusi. Kuigi individuaalselt ta MK-etapil veel esikolmikusse ei murdnud, tuli ta Annecy etapil jälitussõidus seitsmendaks, sprindis sai 13. koha. Oberhofis sai ta kirja veel ühe tulemuse kahekümne parema seas - need kõik tähistavad tema karjääri kolme paremat tulemust.

«Tunnen end füüsiliselt hästi, kuid haigus on kahjuks põhjustanud kerge põletikulise reaktsiooni mu südames. Seda on raske aktsepteerida ja mõista. See tundub südantlõhestav ja ebaõiglane, kuid tervis peab alati olema esmatähtis,» kirjutas soomlanna ühismeediasse vahetult enne Lenzerheide MMi, millest ta nõnda loobuma pidi.