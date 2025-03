Paul Aron soovitab hobikardisarja Talendid Rajale: unista suurelt ja tule osalema!

Kohe-kohe on algamas järjekordne Talendid Rajale hooaeg. Esimene etapp toimub juba 30. märtsil Lange Motokeskuse siserajal. Talendid Rajale on juba populaarne hobikardi võistlussari, mille peamine eesmärk on Eestis noortele kardisporti tutvustada.