PM Debrecenis Iisraeli sunnitakse võõrustama Eestit Ungaris, aga neil puudub soov selle sunni vastu võidelda

«Iisraeli inimesed on väga närvis, et me ei saa kodus mängida. Meie meelest on see ebaaus, sest riigisisene spordielu toimub tavapäraselt. Ohtu enam pole, sest Hamasil pole enam võimekust tulistada rakette Tel Avivi või Jeruusalemma kohale,» ütleb Postimehele Iisraeli jalgpalliajakirjanik Tomer Ganor.