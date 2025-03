Järveoja selgitas rallimeeste seisukohti vastasseisus FIA-ga

Kes ei tea, siis WoRDA on Rootsi ralli järel ilmavalgust näinud rallisõitjate organisatsioon The World Rally Drivers Alliance, mis loodi, kuna FIA ehk Rahvusvaheline autoliit määras Adrian Fourmaux’le vulgaarse sõnakasutuse eest 30 000 euro suuruse rahatrahvi. Tõsi, 20 000 sellest oli tingimisi ning läheb täitmisele uue rikkumise korral.

Ent pretsendent oli loodud ja see häiris rallisõitjaid, kes andsid FIA-le saadetud avalduses mõista, et kui katuseorganisatsioon nõnda talitab, et iga valesti öeldud sõna eest koha rahatrahviga lajatavad, ei tunne nemad ennast intervjuusid andes turvaliselt. Või lühemalt: senised reeglid tuleks üle vaadata.