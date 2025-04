Paul Aron käis Talendid Rajale avaetapil järelkasvule kaasa elamas

Aron sõnas, et parimaks saadakse läbi raske töö ja tehes seda, mis väga meeldib. Oskused ja võimekused tulevad ajaga ja takistuseks olevatele probleemidele ning hirmudele tuleb leida lahendused. Kui spordiala armastada ja sellega tegelemist nautida, on teekond helge.

Ühtlasi lisas Aron, et tal on tore näha, et kardisõidu vastu on huvi kasvav ja noored panustavad sellesse aina rohkem.