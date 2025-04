Skandaal: ratsanikud varjasid loomade valu, et paremaid tulemusi saada

Ratsutajad on välja mõelnud viisi hobuse valu varjamiseks, et sportlased ei jääks punktidest ilma. Märtsis ütlesid loomaarstid Aftonbladetile, et enam kui pooled Göteborgis toimunud võistlusel osalenud hobustest kannatasid hapnikupuuduse all. Seda märgati tänu sellele, et hobuste keeled muutusid siniseks.

Kui surve suus on liiga suur, on hobuste loomulik reaktsioon suu pärani avada, et valu leevendada. Kohtunikud aga võtavad selle eest sportlaselt punkte ära.

Rootsis tegid paljud ratsanikud nii, et tõmbasid ninarihma ehk kapsli hobuse suu ümber nii tugevalt kinni, et ta suu ei avaneks nii kergesti. Loomaarst Sara Nyman ütles väljaandele, et rihma liiga pingule tõmbamist võib võrrelda keelatud ainete kasutamisega.

«See on nagu doping, aga varustusega. Nad kasutavad varustust, et püüda varjata valu, mida hobune tunneb,» kirjeldas Nymas.

Muuhulgas paistis, et taanlanna Cathrine Laudrup-Dufou, kes on koolisõidu olümpiavõitja, on samuti oma hobusega pettuse toime pannud.