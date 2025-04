Rasmus Mägi konkurent sai pika võistluskeelu

Tema advokaat Anthony Mottais ütles neljapäeval Prantsusmaa lehele: «Otsusest teatati täna. Mul pole veel põhjendusi, miks karistust vähendati. See tähendab vähemalt seda, et rahvusvahelise kergejõustikuliidu distsiplinaarkomisjon on vähemalt osaliselt meie argumendid ära kuulanud. Nimelt ei teinud kontrollija viimase kontrolli ajal kõike endast olenevat, et sportlasega ühendust võtta. Ta lihtsalt vajutas uksekella, ei midagi enamat.»