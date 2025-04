AMETLIK Eesti võõrustab kettagolfi MMi!

«Kuigi eestlaste korraldustase on juba praegu maailma täielik tipp, annab pikk ja läbimõeldud plaan ka meile kindlust juurde, et kui ükskord aeg MMini jõuab, on kõik pisidetailid viimseni lihvitud ja maailm näeb läbi aegade parimat kettagolfi võistlust.»

Kuigi on veel vara rääkida järgmiste aastate eelarvetest ja kuupäevadest, paotas Vutt siiski natuke ust. «Tänavuse aasta suure slämmi turniiri eelarve küündib 600 000 euroni. Kui räägime sellest, et 2028. ja 2029. aasta üritused peavad toimuma kahel rajal ja on ka päevade arvult pikemad, siis lisab see eelarvesse ca 500 000 – 600 000 eurot juurde. MMi puhul räägime eelarvest 1,1–1,2 miljoni euro kandis.»