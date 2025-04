GALERII Aravetel selgusid Talendid Rajale teise etapi võitjad

Võistlussõidud olid põnevad juba eelsõitudest alates, kus käis tihe rebimine ja alles finišilipuga selgusid need, kes pääsesid finaalsõitudesse. Ka finaalides ei olnud esikolmik lõpuni kindel – pinget jagus kuni viimaste ringideni ning võitjad pidid oma koha eest vaeva nägema.

Talendid Rajale sarjas saab peale esikolmiku veel karika ka võistlussõitude kiireim ehk Shell Fasetest Lap karikas ring ning parim tüdruk. Kui U11 võistlusklassis ei ole ühtegi tüdrukut osalemas, siis U14 võistlusklassis on meil lausa neli tublit tüdrukut sõitmas.

Seekordse trennipäeva võistluskardiga auhinna pani välja mõlemas võistlusklassis Talvar Racing. Auhinna saamise tingimus ütleb, et auhinna saab etapi parim hooaja jooksul ühe korra – kui etapi võitnud võistleja on juba trennipäeva võitnud, antakse see konkreetse etapi paremusjärjestuses järgmisele võistlejale.