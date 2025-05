Pühapäeval algab Talendid Rajale III etapp

Talendid Rajale näol on tegemist Eesti Kardiliidu korraldatava hobikardisarjaga, mis on suunatud kuni 14-aastastele lastele ja noortele, pakkudes võimalust arendada noorte sõiduoskusi turvalises ja juhendatud keskkonnas.

Unibet Kardikeskus on Eestis üks ainulaadsemaid, asudes katusel. Rada tehakse igal aastal ümber, et sõitjatel põnevam oleks. Selle aasta rada sarnaned 2023 aastale, aga võistluste jaoks kohendatud veidi laiemate kurvidega.

Auhinnad on magusad mõlemas võistlusklassis. Karikad esikolmikule, võistlussõitude kiireima ringi sõitjale ning parimale tüdrukule. Lisaks saab iga etapi parim auhinnaks ka trennipäeva võistluskardiga – see on aga väikese tingimusega ehk auhinna võib saada hooaja jooksul ühe korra. Kui võitja on trennipäeva mõnel etapil juba auhinnaks saanud, läheb see järgmisele. Nii sai näiteks II etapil auhinna 2. koha saavutanud sõitja. Lisaks tervitavad mitmed sarja toetajad noori võidusõitjaid oma toodetega.