Kokkuleppemängu teinud tennisist sai karistada

Juhtum leidis aset 2023. aastal. Ta oli ka vastasmängijale sama asja soovitanud ja püüdnud tõendeid hävitada. Iordache'i treener Alex Berbec ei usu, et tema hoolealune sai mängu tulemuse manipuleerimise eest rohkem kui 5000 eurot.

Mees ise turniiril kaasas polnud. Ta oli hakanud oma juhendatava tegevust kahtlustama juba varem. «Nägin tema juures kallist sülearvutit. Ma sõimasin teda selle eest, et ta ostis endale ligi 1 961 eurot maksva arvuti, kuigi tal polnud reisimiseks ega turniiridel viibimiseks raha. Toona tundsin, et midagi on selles kummalist ja lõpetasin koostöö,» lausus juhendaja.