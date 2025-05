Eesti rallisõitja loobus vigastuse tõttu karjäärist, kuid proovib kätt uuel alal

«Kui rallis on kurvid, erinevad teeolud ja hüpped need, mis mõjuvad seljale päris tugevalt, siis ringrajal Porschega sõitmine on seljale kordades pehmem. Ainus asi mis on, et G-jõud mõjuvad kaelale rohkem kui rallis, kuid seljale suurt koormust ei ole. Ei ütle ralli kohta, et ma seda enam ei tee, kuid hetkel tundub tervise osas mõistlik ringrajal (asfaldil) kogemusi koguda,» jätkas Jeets.