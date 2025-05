Olümpiavõitja üritas politseilt osta seksi. «Nüüd keskendun jumalale ja perele.»

29-aastane Snyder tegi kolmapäeval sotsiaalmeedias avalduse , kus ei puudutanud arreteerimist. «Tahan tänada kõiki, kes on mulle headust ja toetust avaldanud. Keskendun suhetele Issanda Jeesuse ja oma perega. See pole minu teekonna lõpp. 1. Peetruse 4:17-18,» kirjutas ta.

Columbuse politsei esindaja Caitlyn McIntosh ütles, et ametnikud postitasid internetti kuulutusi, et meelitada inimesi osalema tasulises seksuaaltegevuses. Politsei sõnul vastas üks mees, kes juhtumisi oli Snyder, ühele kuulutusele ja leppis kokku kohtumise kohalikus hotellis. Kohapeal maksis ta raha varjatult tegutsenud politseiametnikule ja palus seksuaalteenuseid. Politsei teatel saadi sama operatsiooni käigus kätte veel 15 meest.

Snyder on ka varem rõhutanud usu olulisust oma elus. «[Jumal on] andnud mulle oma vaimu, kes elab minus, et saaksin elada sellisel viisil. Kõik tunnustused, mida ma siin elus saan, on mõttetud, aga vaimne kasv, mida kogen, on see, mis loeb kõige rohkem,» ütles ta 2019. aastal ajakirjale Sports Spectrum Magazine.