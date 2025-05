Eesti jalgpallikoondise kapten Karl Jakob Hein toetab presidendirallil Ragnar Klavanit

Klavani tiimi kontoga kahasse avaldatud postituses kirjutas Hein: «Eesti on minu kodu. Eesti on riik, mida armastan ja mille heaks ma annan endast väljakul kõik. Eesti koondise esindamine on minu jaoks suurim au. Minu suurim soov ja eesmärk on Eesti jalgpalli edu ning midagi erakordset korda saata. Klavani tiimi visioon ja eesmärgid on minule kui Eesti rahvuskoondise särgi kandjale väga köitvad. Näiteks Top 50 riigi sekka kuulumine tähendaks rohkem võite ja suuremat edu kogu Eesti jalgpallile, spordile ja riigile. Kõik Klavani tiimi eesmärgid on minu arvates õige tee tuleviku arendamiseks.»