Talendid Rajale hooaeg on jõudnud poole peale

Selles sõidus katsetati palju ja tulemuseks olid mitmed ajakaristused, mis mõjutasid ka lõpptulemust. Finaali järel said poodiumile astuda Kristo Kappet, Keven Kartau ja Robert Esinurm. Tasub mainimist, et U14 sõitjate ajavahed on küllaltki väikesed ja konkurents tihe ehk tegelikult on palju tublisid sõitjaid.