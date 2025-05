Ülesanne on keeruline. Viimase 50 päeva jooksul on seda omal nahal tunda saanud FC Flora korra ja FCI Levadia kaks korda. Viimati laupäevases karikafinaalis, kus oldi Kalju vastu 20 minutit enne lõppu turvalises 2:0 eduseisus, et lahkuti platsilt kaotajana.