Tour of Estonia kõik etapid sõidetakse tänavu põneva uuendusega

Neist Sander oli Ladies Tour of Estonial mullu kolmas, kuid on tänavu võidelnud erinevate tervisemuredega. «Nüüd on tervisega õnneks korras ja loodetavasti läheb seis üha paremaks. Lähen peale, vaatame, mis saab, aitan tiimi. Ega mul endal suurt eesmärki siin ei ole, proovin lihtsalt nautida ja teha sõit nii raskeks kui võimalik,» ütles Sander.

Laupäevaks on eesmärk selge. «Tahe võit koju jätta on alati suur, Laura ütleks ilmselt samamoodi. Meil on väga tugev tiim, kus kõik on võimelised võitma. Esmajärjekorras proovime ehk, et eestlanna võidaks, kuid kokkuvõttes on peamine ikkagi, et võit tiimi jääks.»​