VIDEO Rannula on Poolas finaalist ühe võidu kaugusel

Poolfinaalseeria mängitakse kolme võiduni, kolmas mäng on kavas esmaspäeval. Teises poolfinaalis on vastamisi valitsev meister Sopoti Trefl ja Lublini PGE Start, seal võitis avamängu 100:81 Lublin.

Sopot on valitsev meister, Anwil on riigi meistriks tulnud kolm korda, viimati 2019. aastal. Rannula juhendatav Legia on seitsmekordne meister, kuid viimane tiitel pärineb 1969. aastast. 2022. aastal jõudis Legia finaali, eelmisel hooajal võideti Poola karikavõistlused.